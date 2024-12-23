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Морозкина Матрена Федотова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Морозкина Матрена Федотова
Пол
жен
Номер записи
2147
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Морозкина Парфена Евдокимова [3]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 2
01 | Морозкин Евдоким Степанов: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Морозкина Ирина Евдокимова: - / 12 | крестьянка - дочь Морозкина Евдокима Степанова [1]
03 | Морозкин Парфен Евдокимов: 16 / 34 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
04 | Морозкина Матрена Федотова: - / 35 | крестьянка - жена Морозкина Парфена Евдокимова [3]
05 | Морозкин Михаил Парфенов: - / 9,5 | крестьянин - сын Морозкина Парфена Евдокимова [3]
06 | Морозкина Анастасия Парфенова: - / 13 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
07 | Морозкина Наталья Парфенова: - / 7 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
08 | Морозкин Конон Евдокимов: 9 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
09 | Морозкин Трифон Евдокимов: 4,5 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
10 | Морозкин Дементий Евдокимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.1об-2: двор №1).
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