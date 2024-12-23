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Морозкин Парфен Евдокимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Морозкин Парфен Евдокимов
Пол
муж
Номер записи
2146
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 2
01 | Морозкин Евдоким Степанов: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Морозкина Ирина Евдокимова: - / 12 | крестьянка - дочь Морозкина Евдокима Степанова [1]
03 | Морозкин Парфен Евдокимов: 16 / 34 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
04 | Морозкина Матрена Федотова: - / 35 | крестьянка - жена Морозкина Парфена Евдокимова [3]
05 | Морозкин Михаил Парфенов: - / 9,5 | крестьянин - сын Морозкина Парфена Евдокимова [3]
06 | Морозкина Анастасия Парфенова: - / 13 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
07 | Морозкина Наталья Парфенова: - / 7 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
08 | Морозкин Конон Евдокимов: 9 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
09 | Морозкин Трифон Евдокимов: 4,5 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
10 | Морозкин Дементий Евдокимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1858 года фамилия Морозов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.309об-310). В ревизии 1816 года имя Парфентий (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.1об-2: двор №1).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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