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Морозкина Неонила

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Морозкина Неонила
Пол
жен
Номер записи
2143
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Морозкина Игнатия Васильева [5]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Морозкин Василий Степанов: 39 / 57 | крестьянин - глава
02 | Морозкина Агрипина Григорьева: - / 56 | крестьянка - жена Морозкина Василия Степанова [1]
03 | Морозкин Егор Васильев: 17 / 35 | крестьянин - сын Морозкина Василия Степанова [1]
04 | Морозкина Екатерина Яковлева: - / 32 | крестьянка - жена Морозкина Егора Васильева [3]
05 | Морозкин Игнатий Васильев: 11 / 29 | крестьянин - сын Морозкина Василия Степанова [1]
06 | Морозкина Неонила: - / 26 | крестьянка - жена Морозкина Игнатия Васильева [5]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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