Морозкина Екатерина Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Морозкина Екатерина Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2141
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Морозкина Егора Васильева [3]
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Морозкин Василий Степанов: 39 / 57 | крестьянин - глава
02 | Морозкина Агрипина Григорьева: - / 56 | крестьянка - жена Морозкина Василия Степанова [1]
03 | Морозкин Егор Васильев: 17 / 35 | крестьянин - сын Морозкина Василия Степанова [1]
04 | Морозкина Екатерина Яковлева: - / 32 | крестьянка - жена Морозкина Егора Васильева [3]
05 | Морозкин Игнатий Васильев: 11 / 29 | крестьянин - сын Морозкина Василия Степанова [1]
06 | Морозкина Неонила: - / 26 | крестьянка - жена Морозкина Игнатия Васильева [5]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.1об-2: двор №1).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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