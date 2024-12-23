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Филимонов Василий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонов Василий Петров
Пол
муж
Номер записи
2136
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
298
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 115об-116
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 298
01 | Филимонов Василий Петров: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Татьяна Александрова: - / - | крестьянка - жена Филимонова Василия Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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