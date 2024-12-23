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Филимонов Леонтий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонов Леонтий Иванов
Пол
муж
Номер записи
2135
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
297
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
пасынок Жукова Зиновия Ильина [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 115об-116
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 297
01 | Жуков Зиновий Ильин: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Жукова Авдотья Андреева: - / 60 | крестьянка - жена Жукова Зиновия Ильина [1]
03 | Филимонов Леонтий Иванов: 12 / 16 | крестьянин - пасынок Жукова Зиновия Ильина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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