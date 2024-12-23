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Галкин Кирилл Филимонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Галкин Кирилл Филимонов
Пол
муж
Номер записи
2131
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
296
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Галкина Филимона Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 114об-115
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 296
01 | Галкин Филимон Иванов: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Галкина Матрена Андреева: - / 44 | крестьянка - жена Галкина Филимона Иванова [1]
03 | Галкина Авдотья Филимонова: - / 15 | крестьянка - дочь Галкина Филимона Иванова [1]
04 | Галкин Захар Филимонов: 15 / 19 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
05 | Галкина Варвара Алексеева: - / 21 | крестьянка - жена Галкина Захара Филимонова [4]
06 | Галкин Семен Захаров: - / 1,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [4]
07 | Галкин Кирилл Филимонов: 13 / 17 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
08 | Галкин Иван Филимонов: 10 / 14 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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