Галкин Кирилл Филимонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Галкин Кирилл Филимонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2131
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 296
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Галкина Филимона Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 114об-115
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 296
01 | Галкин Филимон Иванов: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Галкина Матрена Андреева: - / 44 | крестьянка - жена Галкина Филимона Иванова [1]
03 | Галкина Авдотья Филимонова: - / 15 | крестьянка - дочь Галкина Филимона Иванова [1]
04 | Галкин Захар Филимонов: 15 / 19 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
05 | Галкина Варвара Алексеева: - / 21 | крестьянка - жена Галкина Захара Филимонова [4]
06 | Галкин Семен Захаров: - / 1,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [4]
07 | Галкин Кирилл Филимонов: 13 / 17 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
08 | Галкин Иван Филимонов: 10 / 14 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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