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Ранзин Семен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ранзин Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
2120
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
295
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 114об-115
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 295
01 | Ранзин Семен Иванов: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Ранзина Наталья Михайлова: - / 49 | крестьянка - жена Ранзина Семена Иванова [1]
03 | Ранзина Матрена Семенова: - / 13 | крестьянка - дочь Ранзина Семена Иванова [1]
04 | Ранзина Василиса Семенова: - / 7 | крестьянка - дочь Ранзина Семена Иванова [1]
05 | Ранзин Никита Семенов: 10 / 14 | крестьянин - сын Ранзина Семена Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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