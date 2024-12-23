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Брагин Иван Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Брагин Иван Григорьев
Пол
муж
Номер записи
2117
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
294
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Брагина Григория Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 114об-115
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 294
01 | Брагин Григорий Федоров: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Брагина Аграфена Ларионова: - / 39 | крестьянка - жена Брагина Григория Федорова [1]
03 | Брагина Василиса Григорьева: - / 9 | крестьянка - дочь Брагина Григория Федорова [1]
04 | Брагина Екатерина Григорьева: - / 4 | крестьянка - дочь Брагина Григория Федорова [1]
05 | Брагин Иван Григорьев: 12 / 16 | крестьянин - сын Брагина Григория Федорова [1]
06 | Брагин Яков Григорьев: 5 / 9 | крестьянин - сын Брагина Григория Федорова [1]
07 | Брагин Еремей Григорьев: - / 1 | крестьянин - сын Брагина Григория Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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