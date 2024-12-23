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Брагина Аграфена Ларионова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Брагина Аграфена Ларионова
Пол
жен
Номер записи
2114
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
294
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Брагина Григория Федорова [1]
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 114об-115
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 294
01 | Брагин Григорий Федоров: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Брагина Аграфена Ларионова: - / 39 | крестьянка - жена Брагина Григория Федорова [1]
03 | Брагина Василиса Григорьева: - / 9 | крестьянка - дочь Брагина Григория Федорова [1]
04 | Брагина Екатерина Григорьева: - / 4 | крестьянка - дочь Брагина Григория Федорова [1]
05 | Брагин Иван Григорьев: 12 / 16 | крестьянин - сын Брагина Григория Федорова [1]
06 | Брагин Яков Григорьев: 5 / 9 | крестьянин - сын Брагина Григория Федорова [1]
07 | Брагин Еремей Григорьев: - / 1 | крестьянин - сын Брагина Григория Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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