Рощенкова Авдотья Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рощенкова Авдотья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2110
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 293
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 113об-114
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 293
01 | Рощенков Иван Яковлев: 68 / 72 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Дмитрий Иванов: 47 / 51 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Яковлева [1]
03 | Рощенкова Авдотья Алексеева: - / 50 | крестьянка - жена Рощенкова Дмитрия Иванова [2]
04 | Рощенков Иван Дмитриев: 24 / 28 | крестьянин - сын Рощенкова Дмитрия Иванова [2]
05 | Рощенкова Агафья Семенова: - / 23 | крестьянка - жена Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
06 | Рощенкова Фекла Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
07 | Рощенкова Авдотья Иванова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
08 | Рощенков Харлампий Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
09 | Рощенков Герасим Иванов: 0,5 / - | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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