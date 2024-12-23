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Рощенков Иван Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенков Иван Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
2107
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
293
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Рощенкова Дмитрия Иванова [2]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 113об-114
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 293
01 | Рощенков Иван Яковлев: 68 / 72 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Дмитрий Иванов: 47 / 51 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Яковлева [1]
03 | Рощенкова Авдотья Алексеева: - / 50 | крестьянка - жена Рощенкова Дмитрия Иванова [2]
04 | Рощенков Иван Дмитриев: 24 / 28 | крестьянин - сын Рощенкова Дмитрия Иванова [2]
05 | Рощенкова Агафья Семенова: - / 23 | крестьянка - жена Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
06 | Рощенкова Фекла Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
07 | Рощенкова Авдотья Иванова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
08 | Рощенков Харлампий Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
09 | Рощенков Герасим Иванов: 0,5 / - | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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