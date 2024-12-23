Рощенкова Надежда Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рощенкова Надежда Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2099
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 292
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 113об-114
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 292
01 | Рощенков Игнатий Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Рощенкова Авдотья Тимофеева: - / 47 | крестьянка - жена Рощенкова Игнатия Иванова [1]
03 | Рощенкова Марфа Игнатьева: - / 10 | крестьянка - дочь Рощенкова Игнатия Иванова [1]
04 | Рощенков Василий Игнатьев: 23 / 27 | крестьянин - сын Рощенкова Игнатия Иванова [1]
05 | Рощенкова Агафья Трофимова: - / 22 | крестьянка - жена Рощенкова Василия Игнатьева [4]
06 | Рощенкова Авдотья Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
07 | Рощенкова Надежда Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
08 | Рощенкова Домна Васильева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
09 | Рощенков Михаил Васильев: 3 / 7 | крестьянин - сын Рощенкова Василия Игнатьева [4]
10 | Рощенков Логин Игнатьев: 14 / 18 | крестьянин - сын Рощенкова Игнатия Иванова [1]
11 | Рощенкова Авдотья Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Рощенкова Логина Игнатьева [10]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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