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Рощенкова Агафья Трофимова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенкова Агафья Трофимова
Пол
жен
Номер записи
2097
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
292
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Рощенкова Василия Игнатьева [4]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 113об-114
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 292
01 | Рощенков Игнатий Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Рощенкова Авдотья Тимофеева: - / 47 | крестьянка - жена Рощенкова Игнатия Иванова [1]
03 | Рощенкова Марфа Игнатьева: - / 10 | крестьянка - дочь Рощенкова Игнатия Иванова [1]
04 | Рощенков Василий Игнатьев: 23 / 27 | крестьянин - сын Рощенкова Игнатия Иванова [1]
05 | Рощенкова Агафья Трофимова: - / 22 | крестьянка - жена Рощенкова Василия Игнатьева [4]
06 | Рощенкова Авдотья Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
07 | Рощенкова Надежда Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
08 | Рощенкова Домна Васильева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
09 | Рощенков Михаил Васильев: 3 / 7 | крестьянин - сын Рощенкова Василия Игнатьева [4]
10 | Рощенков Логин Игнатьев: 14 / 18 | крестьянин - сын Рощенкова Игнатия Иванова [1]
11 | Рощенкова Авдотья Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Рощенкова Логина Игнатьева [10]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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