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Рощенков Василий Игнатьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенков Василий Игнатьев
Пол
муж
Номер записи
2096
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
292
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Рощенкова Игнатия Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 113об-114
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 292
01 | Рощенков Игнатий Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Рощенкова Авдотья Тимофеева: - / 47 | крестьянка - жена Рощенкова Игнатия Иванова [1]
03 | Рощенкова Марфа Игнатьева: - / 10 | крестьянка - дочь Рощенкова Игнатия Иванова [1]
04 | Рощенков Василий Игнатьев: 23 / 27 | крестьянин - сын Рощенкова Игнатия Иванова [1]
05 | Рощенкова Агафья Трофимова: - / 22 | крестьянка - жена Рощенкова Василия Игнатьева [4]
06 | Рощенкова Авдотья Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
07 | Рощенкова Надежда Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
08 | Рощенкова Домна Васильева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Рощенкова Василия Игнатьева [4]
09 | Рощенков Михаил Васильев: 3 / 7 | крестьянин - сын Рощенкова Василия Игнатьева [4]
10 | Рощенков Логин Игнатьев: 14 / 18 | крестьянин - сын Рощенкова Игнатия Иванова [1]
11 | Рощенкова Авдотья Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Рощенкова Логина Игнатьева [10]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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