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Горев Евдоким Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горев Евдоким Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
2088
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
291
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 113об-114
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 291
01 | Горев Евдоким Кузьмин: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Горева Дарья Трофимова: - / 27 | крестьянка - жена Горева Евдокима Кузьмина [1]
03 | Горев Леонтий Евдокимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Горева Евдокима Кузьмина [1]
04 | Горева Матрена Евдокимова: - / 5 | крестьянка - дочь Горева Евдокима Кузьмина [1]
05 | Горева Евфимия Евдокимова: - / 1 | крестьянка - дочь Горева Евдокима Кузьмина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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