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Патекаева Арина Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Патекаева Арина Васильева
Пол
жен
Номер записи
2083
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
290
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Патекаева Ивана Иванова [4]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 112об-113
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 290
01 | Ларин Василий Степанов: 60 / 64 | крестьянин - глава
02 | Ларина Алена Григорьева: - / 64 | крестьянка - жена Ларина Василия Степанова [1]
03 | Ларина Анастасия Васильева: - / 22 | крестьянка - дочь Ларина Василия Степанова [1]
04 | Патекаев Иван Иванов: 40 / 44 | крестьянин - зять Ларина Василия Степанова [1]
05 | Патекаева Арина Васильева: - / 42 | крестьянка - жена Патекаева Ивана Иванова [4]
06 | Патекаев Ефим Иванов: 12 / 16 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
07 | Патекаева Арина Федорова: - / 20 | крестьянка - жена Патекаева Ефима Иванова [6]
08 | Патекаев Иван Иванов: 4 / 8 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
09 | Патекаев Аким Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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