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Патекаев Иван Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Патекаев Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
2082
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
290
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Ларина Василия Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 112об-113
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 290
01 | Ларин Василий Степанов: 60 / 64 | крестьянин - глава
02 | Ларина Алена Григорьева: - / 64 | крестьянка - жена Ларина Василия Степанова [1]
03 | Ларина Анастасия Васильева: - / 22 | крестьянка - дочь Ларина Василия Степанова [1]
04 | Патекаев Иван Иванов: 40 / 44 | крестьянин - зять Ларина Василия Степанова [1]
05 | Патекаева Арина Васильева: - / 42 | крестьянка - жена Патекаева Ивана Иванова [4]
06 | Патекаев Ефим Иванов: 12 / 16 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
07 | Патекаева Арина Федорова: - / 20 | крестьянка - жена Патекаева Ефима Иванова [6]
08 | Патекаев Иван Иванов: 4 / 8 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
09 | Патекаев Аким Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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