Патекаев Иван Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Патекаев Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2082
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 290
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- зять Ларина Василия Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 112об-113
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 290
01 | Ларин Василий Степанов: 60 / 64 | крестьянин - глава
02 | Ларина Алена Григорьева: - / 64 | крестьянка - жена Ларина Василия Степанова [1]
03 | Ларина Анастасия Васильева: - / 22 | крестьянка - дочь Ларина Василия Степанова [1]
04 | Патекаев Иван Иванов: 40 / 44 | крестьянин - зять Ларина Василия Степанова [1]
05 | Патекаева Арина Васильева: - / 42 | крестьянка - жена Патекаева Ивана Иванова [4]
06 | Патекаев Ефим Иванов: 12 / 16 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
07 | Патекаева Арина Федорова: - / 20 | крестьянка - жена Патекаева Ефима Иванова [6]
08 | Патекаев Иван Иванов: 4 / 8 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
09 | Патекаев Аким Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Патекаева Ивана Иванова [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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