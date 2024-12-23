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Мокрецов Даниил Терентьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Даниил Терентьев
Пол
муж
Номер записи
2076
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
289
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 112об-113
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 289
01 | Мокрецов Терентий Артемьев: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Алексей Терентьев: 37 / - | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
03 | Мокрецов Григорий Алексеев: 0,5 / - | крестьянин - сын Мокрецова Алексея Терентьева [2]
04 | Мокрецова Софья Алексеева: - / 12 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
05 | Мокрецова Неонила Алексеева: - / 10 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
06 | Мокрецова Прасковья Алексеева: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
07 | Мокрецов Даниил Терентьев: 17 / 21 | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
08 | Мокрецова Анисья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена Мокрецова Данилы Терентьева [7]
09 | Мокрецова Наталья Данилова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Данилы Терентьева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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