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Мокрецова Неонила Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецова Неонила Алексеева
Пол
жен
Номер записи
2074
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
289
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 112об-113
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 289
01 | Мокрецов Терентий Артемьев: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Алексей Терентьев: 37 / - | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
03 | Мокрецов Григорий Алексеев: 0,5 / - | крестьянин - сын Мокрецова Алексея Терентьева [2]
04 | Мокрецова Софья Алексеева: - / 12 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
05 | Мокрецова Неонила Алексеева: - / 10 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
06 | Мокрецова Прасковья Алексеева: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
07 | Мокрецов Даниил Терентьев: 17 / 21 | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
08 | Мокрецова Анисья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена Мокрецова Данилы Терентьева [7]
09 | Мокрецова Наталья Данилова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Данилы Терентьева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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