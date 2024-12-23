Мокрецова Неонила Алексеева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мокрецова Неонила Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2074
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 289
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 112об-113
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 289
01 | Мокрецов Терентий Артемьев: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Алексей Терентьев: 37 / - | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
03 | Мокрецов Григорий Алексеев: 0,5 / - | крестьянин - сын Мокрецова Алексея Терентьева [2]
04 | Мокрецова Софья Алексеева: - / 12 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
05 | Мокрецова Неонила Алексеева: - / 10 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
06 | Мокрецова Прасковья Алексеева: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
07 | Мокрецов Даниил Терентьев: 17 / 21 | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
08 | Мокрецова Анисья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена Мокрецова Данилы Терентьева [7]
09 | Мокрецова Наталья Данилова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Данилы Терентьева [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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