Мокрецов Григорий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокрецов Григорий Алексеев

Мокрецов Григорий Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Григорий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2072
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
289
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Мокрецова Алексея Терентьева [2]
Возраст по прошлой РС
0,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1810
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 112об-113
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 289
01 | Мокрецов Терентий Артемьев: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Алексей Терентьев: 37 / - | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
03 | Мокрецов Григорий Алексеев: 0,5 / - | крестьянин - сын Мокрецова Алексея Терентьева [2]
04 | Мокрецова Софья Алексеева: - / 12 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
05 | Мокрецова Неонила Алексеева: - / 10 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
06 | Мокрецова Прасковья Алексеева: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Алексея Терентьева [2]
07 | Мокрецов Даниил Терентьев: 17 / 21 | крестьянин - сын Мокрецова Терентия Артемьева [1]
08 | Мокрецова Анисья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена Мокрецова Данилы Терентьева [7]
09 | Мокрецова Наталья Данилова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Данилы Терентьева [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.