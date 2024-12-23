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Ященков Василий Ларионов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященков Василий Ларионов
Пол
муж
Номер записи
2067
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
288
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Ященкова Лариона Васильева [6]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 111об-112
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 288
01 | Ященков Василий Федоров: 68 / 72 | крестьянин - глава
02 | Ященков Ермолай Васильев: 45 / 49 | крестьянин - сын Ященкова Василия Федорова [1]
03 | Ященкова Авдотья Петрова: - / 44 | крестьянка - жена Ященкова Ермолая Васильева [2]
04 | Ященков Егор Ермолаев: 20 / - | крестьянин - сын Ященкова Ермолая Васильева [2]
05 | Ященков Максим Ермолаев: 8 / 12 | крестьянин - сын Ященкова Ермолая Васильева [2]
06 | Ященков Ларион Васильев: 28 / 32 | крестьянин - сын Ященкова Василия Федорова [1]
07 | Ященкова Авдотья Трофимова: - / 34 | крестьянка - жена Ященкова Лариона Васильева [6]
08 | Ященкова Дарья Ларионова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Лариона Васильева [6]
09 | Ященков Василий Ларионов: 12 / 16 | крестьянин - сын Ященкова Лариона Васильева [6]
10 | Ященков Иван Ларионов: 8 / 12 | крестьянин - сын Ященкова Лариона Васильева [6]
11 | Ященкова Прасковья Степанова: - / 20 | крестьянка - жена Ященкова Василия Ларионова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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