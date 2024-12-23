Ященков Василий Ларионов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ященков Василий Ларионов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2067
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 288
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Ященкова Лариона Васильева [6]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 111об-112
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 288
01 | Ященков Василий Федоров: 68 / 72 | крестьянин - глава
02 | Ященков Ермолай Васильев: 45 / 49 | крестьянин - сын Ященкова Василия Федорова [1]
03 | Ященкова Авдотья Петрова: - / 44 | крестьянка - жена Ященкова Ермолая Васильева [2]
04 | Ященков Егор Ермолаев: 20 / - | крестьянин - сын Ященкова Ермолая Васильева [2]
05 | Ященков Максим Ермолаев: 8 / 12 | крестьянин - сын Ященкова Ермолая Васильева [2]
06 | Ященков Ларион Васильев: 28 / 32 | крестьянин - сын Ященкова Василия Федорова [1]
07 | Ященкова Авдотья Трофимова: - / 34 | крестьянка - жена Ященкова Лариона Васильева [6]
08 | Ященкова Дарья Ларионова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Лариона Васильева [6]
09 | Ященков Василий Ларионов: 12 / 16 | крестьянин - сын Ященкова Лариона Васильева [6]
10 | Ященков Иван Ларионов: 8 / 12 | крестьянин - сын Ященкова Лариона Васильева [6]
11 | Ященкова Прасковья Степанова: - / 20 | крестьянка - жена Ященкова Василия Ларионова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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