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Ященков Егор Ермолаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященков Егор Ермолаев
Пол
муж
Номер записи
2062
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
288
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ященкова Ермолая Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 111об-112
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 288
01 | Ященков Василий Федоров: 68 / 72 | крестьянин - глава
02 | Ященков Ермолай Васильев: 45 / 49 | крестьянин - сын Ященкова Василия Федорова [1]
03 | Ященкова Авдотья Петрова: - / 44 | крестьянка - жена Ященкова Ермолая Васильева [2]
04 | Ященков Егор Ермолаев: 20 / - | крестьянин - сын Ященкова Ермолая Васильева [2]
05 | Ященков Максим Ермолаев: 8 / 12 | крестьянин - сын Ященкова Ермолая Васильева [2]
06 | Ященков Ларион Васильев: 28 / 32 | крестьянин - сын Ященкова Василия Федорова [1]
07 | Ященкова Авдотья Трофимова: - / 34 | крестьянка - жена Ященкова Лариона Васильева [6]
08 | Ященкова Дарья Ларионова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Лариона Васильева [6]
09 | Ященков Василий Ларионов: 12 / 16 | крестьянин - сын Ященкова Лариона Васильева [6]
10 | Ященков Иван Ларионов: 8 / 12 | крестьянин - сын Ященкова Лариона Васильева [6]
11 | Ященкова Прасковья Степанова: - / 20 | крестьянка - жена Ященкова Василия Ларионова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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