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Филимонов Зиновий Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонов Зиновий Егоров
Пол
муж
Номер записи
2058
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
287
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Филимонова Егора Яковлева [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 111об-112
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 287
01 | Филимонов Егор Яковлев: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Домна Федорова: - / 46 | крестьянка - жена Филимонова Егора Яковлева [1]
03 | Филимонов Степан Егоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
04 | Филимонова Аксинья: - / 18 | крестьянка - жена Филимонова Степана Егорова [3]
05 | Филимонов Каллиник Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
06 | Филимонов Маркел Егоров: 0 / - | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
07 | Филимонов Зиновий Егоров: - / 1 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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