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Филимонов Егор Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонов Егор Яковлев
Пол
муж
Номер записи
2052
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
287
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 111об-112
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 287
01 | Филимонов Егор Яковлев: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Домна Федорова: - / 46 | крестьянка - жена Филимонова Егора Яковлева [1]
03 | Филимонов Степан Егоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
04 | Филимонова Аксинья: - / 18 | крестьянка - жена Филимонова Степана Егорова [3]
05 | Филимонов Каллиник Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
06 | Филимонов Маркел Егоров: 0 / - | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
07 | Филимонов Зиновий Егоров: - / 1 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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