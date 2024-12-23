Филимонов Егор Яковлев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Филимонов Егор Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2052
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 287
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 44
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 111об-112
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 287
01 | Филимонов Егор Яковлев: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Домна Федорова: - / 46 | крестьянка - жена Филимонова Егора Яковлева [1]
03 | Филимонов Степан Егоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
04 | Филимонова Аксинья: - / 18 | крестьянка - жена Филимонова Степана Егорова [3]
05 | Филимонов Каллиник Егоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
06 | Филимонов Маркел Егоров: 0 / - | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
07 | Филимонов Зиновий Егоров: - / 1 | крестьянин - сын Филимонова Егора Яковлева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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