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Филимонов Филимон Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонов Филимон Семенов
Пол
муж
Номер записи
2045
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
286
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Филимонова Семена Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 110об-111
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 286
01 | Филимонов Семен Федоров: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Мария Андреева: - / 44 | крестьянка - жена Филимонова Семена Федорова [1]
03 | Филимонов Кузьма Семенов: 26 / - | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
04 | Филимонов Филимон Семенов: 21 / 25 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
05 | Филимонова Прасковья Степанова: - / 22 | крестьянка - жена Филимонова Филимона Семенова [4]
06 | Филимонов Антон Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - пасынок Филимонова Филимона Семенова [4]
07 | Филимонов Петр Семенов: 15 / 19 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
08 | Филимонов Григорий Семенов: 11 / 16 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
09 | Филимонов Семен Семенов: 8 / 11 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
10 | Филимонов Григорий Семенов: 3 / 7 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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