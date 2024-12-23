Филимонов Семен Федоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Филимонов Семен Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2042
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 286
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 110об-111
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 286
01 | Филимонов Семен Федоров: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Мария Андреева: - / 44 | крестьянка - жена Филимонова Семена Федорова [1]
03 | Филимонов Кузьма Семенов: 26 / - | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
04 | Филимонов Филимон Семенов: 21 / 25 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
05 | Филимонова Прасковья Степанова: - / 22 | крестьянка - жена Филимонова Филимона Семенова [4]
06 | Филимонов Антон Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - пасынок Филимонова Филимона Семенова [4]
07 | Филимонов Петр Семенов: 15 / 19 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
08 | Филимонов Григорий Семенов: 11 / 16 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
09 | Филимонов Семен Семенов: 8 / 11 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
10 | Филимонов Григорий Семенов: 3 / 7 | крестьянин - сын Филимонова Семена Федорова [1]
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