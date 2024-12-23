Филимонова Анна Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Филимонова Анна Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2038
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 285
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Филимонова Артемия Михайлова [6]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 110об-111
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 285
01 | Филимонов Михаил Федоров: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Екатерина Ларионова: - / 42 | крестьянка - жена Филимонова Михаила Федорова [1]
03 | Филимонова Неонила Михайлова: - / 14 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
04 | Филимонова Феодосия Михайлова: - / 11 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
05 | Филимонова Екатерина Михайлова: - / 9 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
06 | Филимонов Артемий Михайлов: 14 / 18 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
07 | Филимонова Анна Никитина: - / 22 | крестьянка - жена Филимонова Артемия Михайлова [6]
08 | Филимонов Яков Михайлов: 4 / 8 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
09 | Филимонов Гавриил Михайлов: 0 / - | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
10 | Филимонов Филипп Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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