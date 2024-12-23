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Филимонова Феодосия Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонова Феодосия Михайлова
Пол
жен
Номер записи
2035
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
285
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 109об-110
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 285
01 | Филимонов Михаил Федоров: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Екатерина Ларионова: - / 42 | крестьянка - жена Филимонова Михаила Федорова [1]
03 | Филимонова Неонила Михайлова: - / 14 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
04 | Филимонова Феодосия Михайлова: - / 11 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
05 | Филимонова Екатерина Михайлова: - / 9 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
06 | Филимонов Артемий Михайлов: 14 / 18 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
07 | Филимонова Анна Никитина: - / 22 | крестьянка - жена Филимонова Артемия Михайлова [6]
08 | Филимонов Яков Михайлов: 4 / 8 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
09 | Филимонов Гавриил Михайлов: 0 / - | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
10 | Филимонов Филипп Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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