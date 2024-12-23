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Филимонов Михаил Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонов Михаил Федоров
Пол
муж
Номер записи
2032
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
285
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 109об-110
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 285
01 | Филимонов Михаил Федоров: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Екатерина Ларионова: - / 42 | крестьянка - жена Филимонова Михаила Федорова [1]
03 | Филимонова Неонила Михайлова: - / 14 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
04 | Филимонова Феодосия Михайлова: - / 11 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
05 | Филимонова Екатерина Михайлова: - / 9 | крестьянка - дочь Филимонова Михаила Федорова [1]
06 | Филимонов Артемий Михайлов: 14 / 18 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
07 | Филимонова Анна Никитина: - / 22 | крестьянка - жена Филимонова Артемия Михайлова [6]
08 | Филимонов Яков Михайлов: 4 / 8 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
09 | Филимонов Гавриил Михайлов: 0 / - | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
10 | Филимонов Филипп Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Филимонова Михаила Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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