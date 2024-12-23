Малыженков Сергей Александров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Малыженков Сергей Александров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2030
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 284
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Малыженкова Александра Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1815
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 109об-110
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 284
01 | Малыженков Александр Иванов: 41 / 44 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Матрена Леонтьева: - / 64 | крестьянка - мать Малыженкова Александра Иванова [1]
03 | Малыженкова Домна Абрамова: - / 42 | крестьянка - жена Малыженкова Александра Иванова [1]
04 | Малыженков Селиверст Александров: 20 / 24 | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
05 | Малыженкова Татьяна Трофимова: - / 22 | крестьянка - жена Малыженкова Селиверста Александрова [4]
06 | Малыженкова Алена Селиверстова: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Селиверста Александрова [4]
07 | Малыженков Иван Александров: 15 / 19 | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
08 | Малыженкова Анастасия Егорова: - / 21 | крестьянка - жена Малыженкова Ивана Александрова [7]
09 | Малыженкова Мавра Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Ивана Александрова [7]
10 | Малыженков Сергей Александров: 12 / - | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
11 | Малыженков Тихон Александров: 5 / 9 | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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