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Малыженков Александр Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Александр Иванов
Пол
муж
Номер записи
2021
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
284
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 109об-110
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 284
01 | Малыженков Александр Иванов: 41 / 44 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Матрена Леонтьева: - / 64 | крестьянка - мать Малыженкова Александра Иванова [1]
03 | Малыженкова Домна Абрамова: - / 42 | крестьянка - жена Малыженкова Александра Иванова [1]
04 | Малыженков Селиверст Александров: 20 / 24 | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
05 | Малыженкова Татьяна Трофимова: - / 22 | крестьянка - жена Малыженкова Селиверста Александрова [4]
06 | Малыженкова Алена Селиверстова: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Селиверста Александрова [4]
07 | Малыженков Иван Александров: 15 / 19 | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
08 | Малыженкова Анастасия Егорова: - / 21 | крестьянка - жена Малыженкова Ивана Александрова [7]
09 | Малыженкова Мавра Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь Малыженкова Ивана Александрова [7]
10 | Малыженков Сергей Александров: 12 / - | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
11 | Малыженков Тихон Александров: 5 / 9 | крестьянин - сын Малыженкова Александра Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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