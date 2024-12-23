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Миронов Евдоким Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Миронов Евдоким Федоров
Пол
муж
Номер записи
2013
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
283
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Миронова Федора Матвеева [3]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 108об-109
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 283
01 | Миронов Матвей Филимонов: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Миронова Дарья Никитина: - / 62 | крестьянка - жена Миронова Матвея Филимонова [1]
03 | Миронов Федор Матвеев: 41 / 45 | крестьянин - сын Миронова Матвея Филимонова [1]
04 | Миронова Федора Федорова: - / 44 | крестьянка - жена Миронова Федора Матвеева [3]
05 | Миронова Домна Федорова: - / 8 | крестьянка - дочь Миронова Федора Матвеева [3]
06 | Миронов Евдоким Федоров: 15 / 19 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
07 | Миронова Екатерина Григорьева: - / 20 | крестьянка - жена Миронова Евдокима Федорова [6]
08 | Миронов Емельян Федоров: 10 / 14 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
09 | Миронов Петр Федоров: 3 / 7 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
10 | Миронов Сафоний Федоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
11 | Миронов Семен Федоров: - / 0,5 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
12 | Миронов Петр Матвеев: 38 / - | крестьянин - сын Миронова Матвея Филимонова [1]
13 | Миронов Александр Петров: 12 / 16 | крестьянин - сын Миронова Петра Матвеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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