Миронова Домна Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Миронова Домна Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2012
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 283
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Миронова Федора Матвеева [3]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 108об-109
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 283
01 | Миронов Матвей Филимонов: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Миронова Дарья Никитина: - / 62 | крестьянка - жена Миронова Матвея Филимонова [1]
03 | Миронов Федор Матвеев: 41 / 45 | крестьянин - сын Миронова Матвея Филимонова [1]
04 | Миронова Федора Федорова: - / 44 | крестьянка - жена Миронова Федора Матвеева [3]
05 | Миронова Домна Федорова: - / 8 | крестьянка - дочь Миронова Федора Матвеева [3]
06 | Миронов Евдоким Федоров: 15 / 19 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
07 | Миронова Екатерина Григорьева: - / 20 | крестьянка - жена Миронова Евдокима Федорова [6]
08 | Миронов Емельян Федоров: 10 / 14 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
09 | Миронов Петр Федоров: 3 / 7 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
10 | Миронов Сафоний Федоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
11 | Миронов Семен Федоров: - / 0,5 | крестьянин - сын Миронова Федора Матвеева [3]
12 | Миронов Петр Матвеев: 38 / - | крестьянин - сын Миронова Матвея Филимонова [1]
13 | Миронов Александр Петров: 12 / 16 | крестьянин - сын Миронова Петра Матвеева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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