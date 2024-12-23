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Тюрина Неонила Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Тюрина Неонила Федорова
Пол
жен
Номер записи
2004
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
282
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Тюрина Кондратия Матвеева [3]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 108об-109
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 282
01 | Тюрин Матвей Семенов: 33 / 37 | крестьянин - глава
02 | Тюрина Матрена Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Тюрина Матвея Семенова [1]
03 | Тюрин Кондратий Матвеев: 15 / 19 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
04 | Тюрина Неонила Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Тюрина Кондратия Матвеева [3]
05 | Тюрин Никита Матвеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
06 | Тюрин Роман Матвеев: 7 / 11 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
07 | Тюрин Алексей Матвеев: 5 / 9 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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