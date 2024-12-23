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Тюрин Матвей Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Тюрин Матвей Семенов
Пол
муж
Номер записи
2001
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
282
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 108об-109
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 282
01 | Тюрин Матвей Семенов: 33 / 37 | крестьянин - глава
02 | Тюрина Матрена Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Тюрина Матвея Семенова [1]
03 | Тюрин Кондратий Матвеев: 15 / 19 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
04 | Тюрина Неонила Федорова: - / 21 | крестьянка - жена Тюрина Кондратия Матвеева [3]
05 | Тюрин Никита Матвеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
06 | Тюрин Роман Матвеев: 7 / 11 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
07 | Тюрин Алексей Матвеев: 5 / 9 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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