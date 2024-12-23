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Булкин Кондратий Николаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булкин Кондратий Николаев
Пол
муж
Номер записи
1997
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
281
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 107об-108
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 281
01 | Булкин Кондратий Николаев: 13 / 17 | крестьянин - глава
02 | Булкина Авдотья Яковлева: - / 59 | крестьянка - мать Булкина Кондратия Николаева [1]
03 | Булкина Авдотья Степанова: - / 20 | крестьянка - жена Булкина Кондратия Николаева [1]
04 | Булкина Марфа Николаева: - / 18 | крестьянка - сестра Булкина Кондратия Николаева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1834 года фамилия Булдин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.662об-663: двор №252).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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