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Булдин Лев Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдин Лев Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
1993
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
280
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Булдина Тимофея Николаева [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 107об-108
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 280
01 | Булдин Тимофей Николаев: 47 / 51 | крестьянин - глава
02 | Булдина Екатерина Иванова: - / 50 | крестьянка - жена Булдина Тимофея Николаева [1]
03 | Булдин Лев Тимофеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Булдина Тимофея Николаева [1]
04 | Булдина Федора Петрова: - / 20 | крестьянка - жена Булдина Льва Тимофеева [3]
05 | Булдин Иван Львов: - / 0,5 | крестьянин - сын Булдина Льва Тимофеева [3]
06 | Булдина Екатерина Парфенова: - / 13 | крестьянка - приемная дочь Булдина Тимофея Николаева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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