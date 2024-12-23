Булдин Лев Тимофеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Булдин Лев Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1993
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 280
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Булдина Тимофея Николаева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 107об-108
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 280
01 | Булдин Тимофей Николаев: 47 / 51 | крестьянин - глава
02 | Булдина Екатерина Иванова: - / 50 | крестьянка - жена Булдина Тимофея Николаева [1]
03 | Булдин Лев Тимофеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Булдина Тимофея Николаева [1]
04 | Булдина Федора Петрова: - / 20 | крестьянка - жена Булдина Льва Тимофеева [3]
05 | Булдин Иван Львов: - / 0,5 | крестьянин - сын Булдина Льва Тимофеева [3]
06 | Булдина Екатерина Парфенова: - / 13 | крестьянка - приемная дочь Булдина Тимофея Николаева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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