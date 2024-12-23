Булдина Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулдина Екатерина Иванова

Булдина Екатерина Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдина Екатерина Иванова
Пол
жен
Номер записи
1992
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
280
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Булдина Тимофея Николаева [1]
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 107об-108
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 280
01 | Булдин Тимофей Николаев: 47 / 51 | крестьянин - глава
02 | Булдина Екатерина Иванова: - / 50 | крестьянка - жена Булдина Тимофея Николаева [1]
03 | Булдин Лев Тимофеев: 12 / 16 | крестьянин - сын Булдина Тимофея Николаева [1]
04 | Булдина Федора Петрова: - / 20 | крестьянка - жена Булдина Льва Тимофеева [3]
05 | Булдин Иван Львов: - / 0,5 | крестьянин - сын Булдина Льва Тимофеева [3]
06 | Булдина Екатерина Парфенова: - / 13 | крестьянка - приемная дочь Булдина Тимофея Николаева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.