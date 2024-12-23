Тюрин Василий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Василий Трофимов

Тюрин Василий Трофимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Тюрин Василий Трофимов
Пол
муж
Номер записи
1990
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
279
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Тюрина Трофима Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 107об-108
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 279
01 | Тюрин Трофим Семенов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрина Авдотья Васильева: - / 54 | крестьянка - жена Тюрина Трофима Семенова [1]
03 | Тюрин Афанасий Трофимов: 22 / 26 | крестьянин - сын Тюрина Трофима Семенова [1]
04 | Тюрина Степанида Тимофеева: - / 23 | крестьянка - жена Тюрина Афанасия Трофимова [3]
05 | Тюрина Анисья Афанасьева: - / 1 | крестьянка - дочь Тюрина Афанасия Трофимова [3]
06 | Тюрин Василий Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Тюрина Афанасия Трофимова [3]
07 | Тюрин Василий Трофимов: 15 / - | крестьянин - сын Тюрина Трофима Семенова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.