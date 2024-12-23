Тюрин Василий Трофимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Тюрин Василий Трофимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1990
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 279
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Тюрина Трофима Семенова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1815
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 107об-108
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 279
01 | Тюрин Трофим Семенов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрина Авдотья Васильева: - / 54 | крестьянка - жена Тюрина Трофима Семенова [1]
03 | Тюрин Афанасий Трофимов: 22 / 26 | крестьянин - сын Тюрина Трофима Семенова [1]
04 | Тюрина Степанида Тимофеева: - / 23 | крестьянка - жена Тюрина Афанасия Трофимова [3]
05 | Тюрина Анисья Афанасьева: - / 1 | крестьянка - дочь Тюрина Афанасия Трофимова [3]
06 | Тюрин Василий Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Тюрина Афанасия Трофимова [3]
07 | Тюрин Василий Трофимов: 15 / - | крестьянин - сын Тюрина Трофима Семенова [1]
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