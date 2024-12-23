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Тюрин Афанасий Трофимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Тюрин Афанасий Трофимов
Пол
муж
Номер записи
1986
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
279
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Тюрина Трофима Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 107об-108
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 279
01 | Тюрин Трофим Семенов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрина Авдотья Васильева: - / 54 | крестьянка - жена Тюрина Трофима Семенова [1]
03 | Тюрин Афанасий Трофимов: 22 / 26 | крестьянин - сын Тюрина Трофима Семенова [1]
04 | Тюрина Степанида Тимофеева: - / 23 | крестьянка - жена Тюрина Афанасия Трофимова [3]
05 | Тюрина Анисья Афанасьева: - / 1 | крестьянка - дочь Тюрина Афанасия Трофимова [3]
06 | Тюрин Василий Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Тюрина Афанасия Трофимова [3]
07 | Тюрин Василий Трофимов: 15 / - | крестьянин - сын Тюрина Трофима Семенова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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