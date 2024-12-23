Зубсков Фома Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Зубсков Фома Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1980
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 278
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Зубскова Ивана Алексеева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1816
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 106об-107
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 278
01 | Зубсков Алексей Петров: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Зубсков Иван Алексеев: 52 / 56 | крестьянин - сын Зубскова Алексея Петрова [1]
03 | Зубскова Пелагея Алексеева: - / 56 | крестьянка - жена Зубскова Ивана Алексеева [2]
04 | Зубсков Арефий Иванов: 26 / 30 | крестьянин - сын Зубскова Ивана Алексеева [2]
05 | Зубскова Авдотья Филиппова: - / 27 | крестьянка - жена Зубскова Арефия Иванова [4]
06 | Зубскова Марина Арефьева: - / 7 | крестьянка - дочь Зубскова Арефия Иванова [4]
07 | Зубскова Василиса Арефьева: - / 4 | крестьянка - дочь Зубскова Арефия Иванова [4]
08 | Зубскова Прасковья Арефьева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Зубскова Арефия Иванова [4]
09 | Зубсков Фома Иванов: 23 / - | крестьянин - сын Зубскова Ивана Алексеева [2]
10 | Зубсков Яков Фомин: - / 2 | крестьянин - сын Зубскова Фомы Иванова [9]
11 | Зубскова Агафья Фомина: - / 5 | крестьянка - дочь Зубскова Фомы Иванова [9]
12 | Зубскова Прасковья Алексеева: - / 55 | крестьянка - сестра Зубскова Ивана Алексеева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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