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Зубсков Иван Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Зубсков Иван Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1973
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
278
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Зубскова Алексея Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
52
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 106об-107
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 278
01 | Зубсков Алексей Петров: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Зубсков Иван Алексеев: 52 / 56 | крестьянин - сын Зубскова Алексея Петрова [1]
03 | Зубскова Пелагея Алексеева: - / 56 | крестьянка - жена Зубскова Ивана Алексеева [2]
04 | Зубсков Арефий Иванов: 26 / 30 | крестьянин - сын Зубскова Ивана Алексеева [2]
05 | Зубскова Авдотья Филиппова: - / 27 | крестьянка - жена Зубскова Арефия Иванова [4]
06 | Зубскова Марина Арефьева: - / 7 | крестьянка - дочь Зубскова Арефия Иванова [4]
07 | Зубскова Василиса Арефьева: - / 4 | крестьянка - дочь Зубскова Арефия Иванова [4]
08 | Зубскова Прасковья Арефьева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Зубскова Арефия Иванова [4]
09 | Зубсков Фома Иванов: 23 / - | крестьянин - сын Зубскова Ивана Алексеева [2]
10 | Зубсков Яков Фомин: - / 2 | крестьянин - сын Зубскова Фомы Иванова [9]
11 | Зубскова Агафья Фомина: - / 5 | крестьянка - дочь Зубскова Фомы Иванова [9]
12 | Зубскова Прасковья Алексеева: - / 55 | крестьянка - сестра Зубскова Ивана Алексеева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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