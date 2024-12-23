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Зубсков Андрей Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Зубсков Андрей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1964
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
277
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 106об-107
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 277
01 | Зубсков Андрей Алексеев: 24 / 28 | крестьянин - глава
02 | Зубскова Акулина Степанова: - / 25 | крестьянка - жена Зубскова Андрея Алексеева [1]
03 | Зубсков Корнила Андреев: - / 2,5 | крестьянин - сын Зубскова Андрея Алексеева [1]
04 | Зубскова Екатерина Андреева: - / 8 | крестьянка - дочь Зубскова Андрея Алексеева [1]
05 | Зубсков Яков Алексеев: 21 / 25 | крестьянин - брат Зубскова Андрея Алексеева [1]
06 | Зубскова Татьяна Прокофьева: - / 25 | крестьянка - жена Зубскова Якова Алексеева [5]
07 | Зубскова Анна Яковлева: - / 4 | крестьянка - дочь Зубскова Якова Алексеева [5]
08 | Зубскова Прасковья Яковлева: - / 2 | крестьянка - дочь Зубскова Якова Алексеева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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