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Исаев Ефрем Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Исаев Ефрем Васильев
Пол
муж
Номер записи
1959
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
276
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 105об-106
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 276
01 | Исаев Ефрем Васильев: 21 / 25 | крестьянин - глава
02 | Исаева Алена Исаева: - / 52 | крестьянка - крестная мать Исаева Ефрема Васильева [1]
03 | Исаева Агафья Петрова: - / 23 | крестьянка - жена Исаева Ефрема Васильева [1]
04 | Исаев Николай Ефремов: - / 3 | крестьянин - сын Исаева Ефрема Васильева [1]
05 | Исаева Прасковья Ефремова: - / 5 | крестьянка - дочь Исаева Ефрема Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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