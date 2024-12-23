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Козлова Марина Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Козлова Марина Иванова
Пол
жен
Номер записи
1958
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
275
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Козлова Трофима Григорьева [7]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 105об-106
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 275
01 | Козлов Михаил Никитин: 71 / 75 | крестьянин - глава
02 | Козлов Григорий Михайлов: 34 / 38 | крестьянин - сын Козлова Михаила Никитина [1]
03 | Козлова Прасковья Иванова: - / 37 | крестьянка - жена Козлова Григория Михайлова [2]
04 | Козлова Арина Григорьева: - / 17 | крестьянка - дочь Козлова Григория Михайлова [2]
05 | Козлова Мария Григорьева: - / 16 | крестьянка - дочь Козлова Григория Михайлова [2]
06 | Козлова Арина Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Козлова Григория Михайлова [2]
07 | Козлов Трофим Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Козлова Григория Михайлова [2]
08 | Козлова Марина Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Козлова Трофима Григорьева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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