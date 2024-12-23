Козлов Григорий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Григорий Михайлов

Козлов Григорий Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Козлов Григорий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1952
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
275
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Козлова Михаила Никитина [1]
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 105об-106
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 275
01 | Козлов Михаил Никитин: 71 / 75 | крестьянин - глава
02 | Козлов Григорий Михайлов: 34 / 38 | крестьянин - сын Козлова Михаила Никитина [1]
03 | Козлова Прасковья Иванова: - / 37 | крестьянка - жена Козлова Григория Михайлова [2]
04 | Козлова Арина Григорьева: - / 17 | крестьянка - дочь Козлова Григория Михайлова [2]
05 | Козлова Мария Григорьева: - / 16 | крестьянка - дочь Козлова Григория Михайлова [2]
06 | Козлова Арина Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Козлова Григория Михайлова [2]
07 | Козлов Трофим Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Козлова Григория Михайлова [2]
08 | Козлова Марина Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Козлова Трофима Григорьева [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.