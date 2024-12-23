Исаев Филимон Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Исаев Филимон Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1948
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 274
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Исаева Василия Федорова [3]
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 105об-106
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 274
01 | Исаев Федор Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Исаева Матрена Антонова: - / 37 | крестьянка - жена Исаева Федора Васильева [1]
03 | Исаев Василий Федоров: 18,5 / 22,5 | крестьянин - сын Исаева Федора Васильева [1]
04 | Исаева Устиния Кузьмина: - / 20 | крестьянка - жена Исаева Василия Федорова [3]
05 | Исаева Авдотья Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Исаева Василия Федорова [3]
06 | Исаев Филимон Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Исаева Василия Федорова [3]
07 | Исаев Филипп Федоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Исаева Федора Васильева [1]
08 | Исаева Хрестинья Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Исаева Филиппа Федорова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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