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Исаева Матрена Антонова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Исаева Матрена Антонова
Пол
жен
Номер записи
1944
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
274
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Исаева Федора Васильева [1]
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 105об-106
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 274
01 | Исаев Федор Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Исаева Матрена Антонова: - / 37 | крестьянка - жена Исаева Федора Васильева [1]
03 | Исаев Василий Федоров: 18,5 / 22,5 | крестьянин - сын Исаева Федора Васильева [1]
04 | Исаева Устиния Кузьмина: - / 20 | крестьянка - жена Исаева Василия Федорова [3]
05 | Исаева Авдотья Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Исаева Василия Федорова [3]
06 | Исаев Филимон Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Исаева Василия Федорова [3]
07 | Исаев Филипп Федоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Исаева Федора Васильева [1]
08 | Исаева Хрестинья Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Исаева Филиппа Федорова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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