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Исаев Федор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Исаев Федор Васильев
Пол
муж
Номер записи
1943
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
274
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 105об-106
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 274
01 | Исаев Федор Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Исаева Матрена Антонова: - / 37 | крестьянка - жена Исаева Федора Васильева [1]
03 | Исаев Василий Федоров: 18,5 / 22,5 | крестьянин - сын Исаева Федора Васильева [1]
04 | Исаева Устиния Кузьмина: - / 20 | крестьянка - жена Исаева Василия Федорова [3]
05 | Исаева Авдотья Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Исаева Василия Федорова [3]
06 | Исаев Филимон Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Исаева Василия Федорова [3]
07 | Исаев Филипп Федоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Исаева Федора Васильева [1]
08 | Исаева Хрестинья Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Исаева Филиппа Федорова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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